Аваков определился с главой Нацполиции

Глава МВД Арсен Аваков внес премьер-министру Украины Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева на должность председателя Нацполиции.
Об этом министр сообщил в Facebook.
"Сегодня вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева - на назначение председателя Национальной полиции Украины. Премьер-министр примет решение о внесении представленной кандидатуры на завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины", - написал Аваков.
По его словам, кандидатуру Князева он предложил по результатам консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 по 6 февраля 2017 года.
Аваков также отметил, что Князев награжден за мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Орденом Даниила Галицкого.
Отметим, Князев служит в органах внутренних дел более 20 лет, с 1992 года. На сегодняшний день Князев возглавляет Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.