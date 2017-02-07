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Аваков определился с главой Нацполиции

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Политика / Политика в Украине
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Аваков определился с главой Нацполиции

Глава МВД Арсен Аваков внес премьер-министру Украины Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева на должность председателя Нацполиции.

Об этом министр сообщил в Facebook.

"Сегодня вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева - на назначение председателя Национальной полиции Украины. Премьер-министр примет решение о внесении представленной кандидатуры на завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины", - написал Аваков.

По его словам, кандидатуру Князева он предложил по результатам консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 по 6 февраля 2017 года.

Аваков также отметил, что Князев награжден за мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Орденом Даниила Галицкого.

Отметим, Князев служит в органах внутренних дел более 20 лет, с 1992 года. На сегодняшний день Князев возглавляет Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.


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