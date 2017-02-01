Российская сторона предоставила гарантии прекращения огня - Жебривский

Как сообщает председатель облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской облгосадминистрации Павел Жебривский, только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня.
"Три дня невероятных усилий Президента Украины и наших международных партнеров! Наши ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи. Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров", - отмечает глава области.
После проведения детальных обследований, будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ.