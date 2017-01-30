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Порошенко созывает встречу в Минске

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Политика / Политика в Украине
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Порошенко созывает встречу в Минске

Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать трехстороннюю контактную группу из-за ситуации в Авдеевке. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев во время прямого включения из Берлина в эфире 5 канала вечером в понедельник, 30 января.

"Буквально только что президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ту критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки", – сказал Елисеев.

Отметим, следующая встреча трехсторонней контактной группы в Минске была запланирована на 1 февраля.

В то же время МИД Украины просит страны усилить давление на Кремль, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на Донбассе.

"Требуем от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня", – говорится в заявлении МИД вечером в понедельник.

В ведомстве отмечают, что за последние два дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы по всей линии соприкосновения из всего имеющегося у них вооружения. "От российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, 26 получили ранения", – заявили в министерстве.

Из-за обстрелов жилых районов страдает гражданское население: ранены двое мирных жителей. Полностью обесточенными остались города Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находится более 400 тысяч мирных жителей региона.

"Такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконно, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью. Очевидно, что нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о том, что Российская Федерация продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, с целью не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в области безопасности и гуманитарной сферах", – подчеркивают в ведомстве.


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