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ВСУ заняли важный пост под Авдеевкой

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Политика / Политика в Украине
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ВСУ заняли важный пост под Авдеевкой

В ходе боев в районе Авдеевской промзоне украинским подразделениям удалось занять стратегически важный пост. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими в львовском военном госпитале в воскресенье, 29 января.

"Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций", – сказал он.

По словам Полторака, на одной из позиций это продвижение было остановлено украинскими военнослужащими, а на второй украинцы перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение.

Министр также отметил, что оперативная ситуация в районе проведения АТО на Донбассе остается сложной, но контролируемой.


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