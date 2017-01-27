В Винницкой области устроили Медицинский майдан

В Винницкой области жители города Шаргорода бунтуют против отсутствия доступа к качественной медицинской помощи из-за перепрофилирования районной больницы. Эти акции протеста уже назвали в СМИ Медицинским майданом.
Как пишет UAinfo, протесты усилились после того, как местные власти никак не отреагировали на возмущение людей и просто поставили их перед фактом – без обсуждения и анализа ситуации.
Отмечается, что местную больницу перевели в статус "лечебного учреждения планового лечения" и перенесли Шаргород в Могилев-Подольский госпитальный округ. В результате, люди попросту не могут получить медицинскую помощь по адресу своего проживания. Протестующие дали властям пять дней на исправление ситуации, угрожая перекрыть железнодорожные колеи на станции Ярошенко, однако никакой реакции не последовало.
По информации издания, после этого ситуация в Шаргороде стала "взрывоопасной", у здания районной администрации собралось несколько тысяч человек.
"В области живет 1,6 млн человек и нас всех разделили на три округа, – рассказал в комментарии Вестям житель Шаргорода и один из активистов Майдана Анатолий Банах. – Другие сходные регионы – Полтавскую, Черниговскую, Ивано-Франковскую, Сумскую области – разделили на четыре-семь округов. Возникает вопрос, по каким критериям проходило разделение. Мы будем требовать перераспределения госпитальных округов, увеличения их количества и увольнения тех чиновников, которые довели до этой ситуации".
По его словам, на следующей неделе соберется внеочередная сессия облсовета Винницкой области, на которой этот вопрос рассмотрят.
"Если они не пойдут навстречу людям, то увидят еще не один Майдан", – говорит активист.
Участники Медмайдана написали обращение к представителям областной власти, в котором указывают, что по новым правилам полноценная больница со стационаром может быть создана только в населенном пункте, где живет больше 40 тыс. человек.
"В Винницкой области таким городом является только Винница. Способна ли единственная больница в области предоставить своевременную помощь для 1,6 млн жителей? А больница, в которой будут предоставлять специализированную и экстренную медицинскую помощь, будет только одна на 120 тысяч жителей. У нас в районах 20-60 тыс. человек. Учитывая качество дорог, это лишает экстренной помощи жителей всех отдаленных сел. Чтобы попасть в больницу к родственнику нужно будет преодолевать 60-100 км", – говорится в обращении, которое участники Медмайдана передали областным чиновникам.