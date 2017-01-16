В ЛНР на Порошенко завели дело

«Министерство государственной безопасности» самопровозглашенной ЛНР открыло уголовное дело на президента Украины Петра Порошенко, а также на других политиков, об этом сегодня стало известно от пресс-службы «министерства».
Так, по результатам "доследственной проверки" возбуждено "уголовное дело" и проводится "расследование" в отношении Александра Турчинова, Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Арсена Авакова, Олега Тягнибока, Виталия Кличко, Олега Ляшко, Дмитрия Яроша, Игоря Коломойского, Юлии Тимошенко, Андрея Парубия, Степана Полторака, Василия Грицака, Валентина Наливайченко и иных лиц по признакам "состава преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 35 (cовершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом), частями 1, 2 статьи 435 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны) "Уголовного кодекса Луганской Народной Республики".
Как заявлено в сообщении МГБ ЛНР, жители Луганска смогут предоставить видео, фото и документальные доказательства противоправных действий ВСУ, которые будут прикреплены к уголовному делу.