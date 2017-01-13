Глава ОБСЕ: Полицейская миссия на Донбассе маловероятна

Министр иностранных дел Австрии и действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц считает маловероятным введение на Донбасс вооруженной полицейской миссии. Об этом он заявил в интервью изданию Kurier.
С.Курц выступает за усиление нынешней Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем оснащения ее лучшим снаряжением и техникой для контороля ситуации ночью.
"Если удастся обеспечить мониторинговой миссии лучший доступ, возможность контроля ночью, и улучшить ее техническое оснащение, можем добиться прогресса и приблизиться к работающему режиму прекращения огня", – подчеркнул С.Курц.
В то же время он выразил сомнения насчет реальной возможности направить на Донбасс вооруженную полицейскую миссию.
"ОБСЕ – это организация с 57 государствами-членами. В том числе и Россией. И любая миссия нуждается в согласии всех государств. В настоящее время у этой идеи нет необходимой поддержки", – добавил С.Курц.