Глава ОБСЕ: Полицейская миссия на Донбассе маловероятна

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ОБСЕ продлила миссию в Украине еще на полгода

Полицейской миссии на Донбассе не будет - МИД Германии

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