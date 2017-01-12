«Украина боролось и будет бороться за каждого своего гражданина», - Ирина Геращенко

Во время визита в Донецкую область первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш рассказали о ходе освобождения украинских пленных. По их словам, ход переговоров блокируется на стороны боевиков.
Ирина Геращенко заявила, что обмен пленными террористы и Россия используют как инструмент давления на Украину для освобождения преступников, при этом отказываются идти на компромиссы и менять людей, которые не имеют отношения к вооруженному конфликту. Так, по словам Ирины Геращенко, представители ОРДО не выполнили обещание освободить семерых несовершеннолетних, которых российская сторона обвиняет в проведении диверсий на неподконтрольной территории.
Также она отметила, что боевики перестали допускать международные организации к совместному поиску погибших и пропавших без вести, не позволяют посещать места содержания заключенных и пленных. Кроме этого, сами представители оккупированных территорий постоянно оказывают различные списки пленных с обеих сторон. Сейчас установить кто именно из украинских защитников находится в плену - очень трудно.
«Мы точно знаем о местонахождении около 60 человек, СБУ говорит о количестве в 119. Однако найти всех довольно сложно. Украина боролась и будет бороться за каждого своего гражданина, для нас важно найти и освободить всех», - заявила Ирина Геращенко.
В свою очередь, Вадим Черныш отметил, что международные организации провели огромную работу по освобождению пленных. Международный комитет Красного Креста и «Врачи без границ» имели доступ к заложникам, поэтому информация об их состоянии и местонахождении малыми дозами попадала в Украину. Сейчас боевики значительно ограничивают их деятельность, так как боятся, что информация о пленных будет распространена.
Оба политика отметили, что Россия и представители оккупированных территорий используют граждан Украины не только для освобождения преступников, но и как инструмент политического давления во время переговоров в Минске.
Кроме этого, Ирина Геращенко в Краматорске выполнила почетную миссию - вручив награды и грамоты Верховной Рады педагогам и горнякам Донбасса. Также председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский наградил четырех шахтеров шахты «Центральная» (г.Торецк) грамотами ОГА.