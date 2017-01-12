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Геращенко рассказала, когда уберут КПВВ в Донецкой области

«Украина боролось и будет бороться за каждого своего гражданина», - Ирина Геращенко

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