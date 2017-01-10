След Медведчука в заказной информационной атаке на кардиохирурга Тодурова вывел на политтехнолога Ульяны Супрун

Вызвал гнев «начальства»...

Всемирно известный кардиохирург Борис Тодуров первым среди действующих медицинских «генералов» публично выступил против «начальства», чем и вызвал на себя информационный огонь из всевозможных государственных орудий и лояльных «проправительственных» СМИ. Об этом на своей Фейсбук-странице написал председатель Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк .

По мнению медицинского эксперта-правозащитника, публично высказанные Борисом Тодуровым замечания по поводу непрофессиональных действий и служебной халатности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун – это колоссальный шаг вперед и возможная точка кристаллизации в перенасыщенном растворе неуважения руководства Минздрава к медикам и пациентам.

Массированное использование командой Ульяны Супрун и администрацией министерства грязных информационных технологий против Бориса Тодурова, а также попытки административного давления на «Институт Сердца», по его мнению, свидетельствуют лишь об одном – о намерении медицинских госчиновников показательно обезглавить врачебное сообщество и упредить любые критические замечания в адрес Минздрава. «Тодуров – не только неординарная личность, врач, хируг, но и успешный администратор и человек с лидерскими качествами», – пишет Виктор Сердюк. Не удивительно, что именно он был определен технологами госпожи Супрун в качестве значительной мишени для масштабных информационных атак.

Пиар-машина Минздрава в действии

Не секрет, что и.о. министра здравоохранения с целью формирования и продвижения собственного политического бренда задействует мощные и дорогие пиар-консалтинговые ресурсы и услуги. Как ранее сообщал информационный портал Likileaks, Ульяну Супрун на постоянной основе консультирует американский политтехнолог Брайан Меффорд (Brian Mefford), консультировавший в недалеком прошлом министра финансов Украины Наталью Яресько, президента Виктора Ющенко, главу «Укрспецэкспорта» Сергея Бондарчука, мэра Одессы Эдуарда Гурвица. «Без помощи таких специалистов, услуги которых стоят полтора-два миллиона гривен в месяц, ей обойтись нельзя – и.о. министра здравоохранения никогда раньше не работала на госслужбе, и не знает как нужно правильно себя пиарить. Непонятно лишь, кто оплачивает его услуги», – отмечает Ликиликс .

Напомним, американский политтехнолог Брайан Меффорд работает в Украине как представитель Атлантического совета (Atlantic Council) и Международного республиканского института, в состав которого также входят небезизвестные в нашей стране сенатор-республиканец Джон Маккейн и Пол Манафорт – политконсультант Виктора Януковича и новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Принадлежность политтехнолога Ульяны Супрун к клубу республиканских консультантов – недостававший для понимания элемент. С ним неудивительным выглядит привлечение в разгар информационной атаки такой нерукоподаваемой политической фигуры, как Виктора Медведчука. Его «поддержка» не только не обрадовала самого кардиохирурга, но и вынудила делать экстренное видео-опровержение.

Действующий сценарий – репутационная дискредитация

По словам известного политтехнолога и контр-пиарщика Александра Нойнеца, в отношении Бориса Тодурова явно просматривается сценарий показательной репутационной дискредитации, в основе которого – создание множественных фейковых информационных привязок к одиозным политикам и деятелям эпохи «преступного режима». Так, в информационный шлейф известного кардиохирурга причудливым образом вписали экс-премьера Николая Азарова, главу российского оккупационного режима в Крыму Сергея Аксенова с его 70-летней мамой, экс-регионала, а ныне одного из лидеров Оппозиционного блока Александра Вилкула, а также целую вереницу политиков, известных своими скандальными заявлениями и поступками, среди которых Вадим Рабинович, Сергей Пашинский и другие.