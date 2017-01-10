Лента новостей

16:43
Сильное тело – сильный дух
16:21
Вся суть маркетинга в Интернете
15:57
След Медведчука в заказной информационной атаке на кардиохирурга Тодурова вывел на политтехнолога Ульяны Супрун
15:22
По итогам 2016 года бизнес Донетчины перечислил в бюджеты свыше 13 миллиардов гривен
14:49
Пенсии жителям оккупированного Донбасса выплатят после выполнения Минских соглашений
14:09
Завтра в центре Донецка проведут замену сетей горячего водоснабжения
13:53
В Мариуполе безработный избил полицейского
13:01
Качественная выездная химчистка мебели от проверенной компании
12:57
Какие украшения можно носить на работе
12:39
В Торецке из-за пожара погиб человек
12:34
ЕС требует от Украины новые реформы
11:06
Началась регистрация на пробное ВНО
01:58
Как привлечь клиентов в Интернет проект?
01:28
Травмы колена и их симптомы
17:05
Яркий фестиваль вертепов «Рождественские перезвоны» состоялся в Краматорске
15:35
На ремонт дорог в ДНР, потратят 933 миллиона рублей
14:32
Обстрелян поселок Безыменное, ранен ребенок
14:21
У украинцев вырастут зарплаты, но реальный доход вряд ли
12:26
В Германии допустили развал Евросоюза
12:13
Как купить квартиру без первоначального взноса?
12:00
Обстрела не было – жители Харцызска
11:32
В Донецке прошли рождественские гуляния
11:07
В Константиновке на вокзале звучали колядки
11:00
Устойчивый доллар
10:50
«Качели» безналичного доллара, снижение наличного лимита - итоги прошлой деловой недели
00:04
Как отправиться на ПМЖ в Германию?
13:20
В Константиновке и Лимане назначены новые начальники полиции
22:03
СБУ вызвала на допрос Павла Губарева
21:47
Какие они социокультурные принципы правового воспитания
20:57
Как выращивать овощи на подоконнике
20:24
В Краматорске начали реконструировать общежития для ВПЛ
19:48
Ремонт в ванной — дешево и функционально
18:52
В Украине резко снизилось число предпринимателей
14:48
В Славянске утеплили стоматологическую поликлинику
14:41
Почему растет популярность таунхаусов?
14:32
В ДНР за 2016 год было трудоустроено свыше 44 тысяч человек
14:19
Керамическая плитка или пластиковая панель?
14:01
Управление соцзащиты будут получать данные о переселенцах от пограничников
13:57
В Сартане установили мемориальную доску погибшему в АТО земляку
13:54
На помойке в Краматорске нашли мертвого младенца
13:03
Пансионат для престарелых и современные стандарты качества
20:23
Какую дверь выбрать для обеспечения безопасности своей квартиры
20:01
Бои под Горловкой. Обстрелян поселок Зайцево
18:19
В ближайшие дни на территории Донецкой области ожидается резкое понижение температуры воздуха
18:08
Предприятия ДНР вышли на рынки сбыта России – Захарченко
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

След Медведчука в заказной информационной атаке на кардиохирурга Тодурова вывел на политтехнолога Ульяны Супрун

0
154
Политика / Политика в Украине
+1

Вызвал гнев «начальства»...

Всемирно известный кардиохирург Борис Тодуров первым среди действующих медицинских «генералов» публично выступил против «начальства», чем и вызвал на себя информационный огонь из всевозможных государственных орудий и лояльных «проправительственных» СМИ. Об этом на своей Фейсбук-странице написал председатель Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

По мнению медицинского эксперта-правозащитника, публично высказанные Борисом Тодуровым замечания по поводу непрофессиональных действий и служебной халатности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун – это колоссальный шаг вперед и возможная точка кристаллизации в перенасыщенном растворе неуважения руководства Минздрава к медикам и пациентам.

Массированное использование командой Ульяны Супрун и администрацией министерства грязных информационных технологий против Бориса Тодурова, а также попытки административного давления на «Институт Сердца», по его мнению, свидетельствуют лишь об одном – о намерении медицинских госчиновников показательно обезглавить врачебное сообщество и упредить любые критические замечания в адрес Минздрава. «Тодуров – не только неординарная личность, врач, хируг, но и успешный администратор и человек с лидерскими качествами», – пишет Виктор Сердюк. Не удивительно, что именно он был определен технологами госпожи Супрун в качестве значительной мишени для масштабных информационных атак.

Пиар-машина Минздрава в действии

Не секрет, что и.о. министра здравоохранения с целью формирования и продвижения собственного политического бренда задействует мощные и дорогие пиар-консалтинговые ресурсы и услуги. Как ранее сообщал информационный портал Likileaks, Ульяну Супрун на постоянной основе консультирует американский политтехнолог Брайан Меффорд (Brian Mefford), консультировавший в недалеком прошлом министра финансов Украины Наталью Яресько, президента Виктора Ющенко, главу «Укрспецэкспорта» Сергея Бондарчука, мэра Одессы Эдуарда Гурвица. «Без помощи таких специалистов, услуги которых стоят полтора-два миллиона гривен в месяц, ей обойтись нельзя – и.о. министра здравоохранения никогда раньше не работала на госслужбе, и не знает как нужно правильно себя пиарить. Непонятно лишь, кто оплачивает его услуги», – отмечает Ликиликс.

Напомним, американский политтехнолог Брайан Меффорд работает в Украине как представитель Атлантического совета (Atlantic Council) и Международного республиканского института, в состав которого также входят небезизвестные в нашей стране сенатор-республиканец Джон Маккейн и Пол Манафорт – политконсультант Виктора Януковича и новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Принадлежность политтехнолога Ульяны Супрун к клубу республиканских консультантов – недостававший для понимания элемент. С ним неудивительным выглядит привлечение в разгар информационной атаки такой нерукоподаваемой политической фигуры, как Виктора Медведчука. Его «поддержка» не только не обрадовала самого кардиохирурга, но и вынудила делать экстренное видео-опровержение.

Действующий сценарий – репутационная дискредитация

По словам известного политтехнолога и контр-пиарщика Александра Нойнеца, в отношении Бориса Тодурова явно просматривается сценарий показательной репутационной дискредитации, в основе которого – создание множественных фейковых информационных привязок к одиозным политикам и деятелям эпохи «преступного режима». Так, в информационный шлейф известного кардиохирурга причудливым образом вписали экс-премьера Николая Азарова, главу российского оккупационного режима в Крыму Сергея Аксенова с его 70-летней мамой, экс-регионала, а ныне одного из лидеров Оппозиционного блока Александра Вилкула, а также целую вереницу политиков, известных своими скандальными заявлениями и поступками, среди которых Вадим Рабинович, Сергей Пашинский и другие.

«Не знаю, каким образом команде МОЗ удалось добиться подключения к войне с Супрун самого Медведчука, но это очень сильный ход. – отмечает Александр Нойнец. – Отныне в любой мало-мальски неоднозначной ситуации против Супрун выступать просто невозможно, ситуация для Супрун даже лучше, чем идеальная. А для граждан – нет. Критика МОЗ отныне стала невозможной, потому что ты становишься не против коррупции в медицине, а за Медведчука».


Похожие публикации

1-12-2016
ПРООН закупит дополнительные медикаменты для украинцев
17-06-2016
В Краматорске открыли отделение кардио- и рентген-васкулярной хирургии
20-10-2014
В Украине могут запретить продажу лекарств российского производства
23-10-2013
Украинцы ежегодно тратят 32 млрд. на лекарства
21-10-2013
Украинцы ежегодно тратят 32 млрд гривен на лекарства
17-05-2012
«Борьба будет жесткой...» СНБО проверит закупки Министерства здравоохранения

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх