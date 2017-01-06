СБУ вызвала на допрос Павла Губарева

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Саркози лишили неприкосновенности и вызвали на допрос

Симоненко пришел на допрос в СБУ

В прокуратуру на допрос вызвали бывшего главу МВД Донецкой области

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