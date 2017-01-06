СБУ вызвала на допрос Павла Губарева

Сегодня, 6 января, в официальном издании органов исполнительной власти «Урядовий кур'єр» была опубликована информация о том, что СБУ Павла Губарева вызвали на допрос.
Как говорится в сообщении, служба безопасности Украины, ждет бывшего народного «губернатора» Павла Губарева на допрос с 11 по 13 января в Киеве.
Исходя из информации СБУ, Павла Губарева подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, также в организации массовых беспорядках и участие в террористических организациях.