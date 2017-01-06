Управление соцзащиты будут получать данные о переселенцах от пограничников

Кабмин отрегулировал порядок обмена данными между управлениями соцзащиты и пограничной службой в отношении переселенцев.
Накануне нового года Кабмин утвердил изменения в порядок, согласно которому будет осуществляться обмен информацией между Министерством социальной политики, и Государственной пограничной службой, сообщает До ТеБе.
Отныне управления социальной защиты населения будут иметь доступ к базе данных пограничного контроля «Гарт-1» и смогут принимать решения об отмене действия справки переселенца, и, соответственно, всех социальных выплат для лиц, которые в период получения пособия пересекали границу Украины или выезжали на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.