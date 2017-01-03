Новый глава ОБСЕ посетил КПВВ «Пищевик»

Сегодня, 3 января, действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц ознакомился с последствиями обстрелов со стороны «ДНР» в поселке Виноградное, которое является частью Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
«Во время визита в Донецкую область Себастиаен Курц увидел разрушительные последствия российской агрессии против Украины», – говорится в сообщении МИД Украины.
Во время посещения поселка Виноградное Курц передал противоминные маркеры Мариупольскому городскому совету.
Как дополняет пресс-служба Мариупольского городского совета, первая партия противоминных маркеров в количестве 300 штук будет передана спасателям. Всего планируется передать порядка 3 тысяч подобных предупреждающих знаков.
Перед тем как прибыть в Виноградное, Себастьян Курц и Павел Климкин посетили контрольно-пропускной пункт «Пищевик».
dnews.dn.ua