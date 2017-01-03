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В прифронтовом Новолуганском открылся пункт полиции

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Политика / Политика в Украине
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В прифронтовом Новолуганском открылся пункт полиции

В поселке Новолуганское, которое до недавнего времени было «серой зоной», открылся пункт полиции. Здесь будут работать правоохранители, которые будут оказывать помощь 3330 местным жителям и 700 переселенцам. Отряд из опытных работников Бахмутского отдела полиции будет нести службу в полукилометре от позиций боевиков. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Пункт полиции расположен в здании сельсовета. Здесь есть все необходимое для круглосуточной работы. Также полицейским оказали современный внедорожник «Рено Дастер», это один из автомобилей, выделенных для полиции Донетчины Министерством внутренних дел Украины.

Одной из проблем «серой зоны» было то, что полиция не имела возможности постоянно находиться в поселке. Село Новолуганское от оккупированной Горловки находится в 20 км, но территории, которые контролируются боевиками, значительно ближе, на подъезде к поселку расположен «нулевой блокпост ДНР».

ДоТеБе


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