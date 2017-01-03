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Тука назвал новую дату освобождения Донбасса

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Политика / Политика в Украине
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Тука назвал новую дату освобождения Донбасса

Украина вернет неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей до июня 2018 года. Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий Георгий Тука в публикации для издания Новое время.

"Сейчас Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях. Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий по возвращению территорий. Очень надеюсь, что это произойдет максимум до середины 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку ЕС и США", - отметил он.

По словам замминистра, в последнее время наблюдается активизация популистских сил в России, которые отмечают, что необходимо отгородиться от Донбасса. По его мнению, многие факторы указывают, что Россия не видит территории Луганской и Донецкой областей в своем составе.

"Есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля сдать Донбасс. Одно из простейших доказательств обнаруживается при элементарном сравнении деятельности российских оккупантов в Крыму и на Донбассе", - отметил Г.Тука. В частности, речь идет о том, что на Донбассе процветает мародерство и уничтожение предприятий.

"Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается", - пояснил заместитель министра. В Крыму власти РФ, наоборот, заставляют крупные предприятия инвестировать в полуостров, отметил он.

МинПром


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