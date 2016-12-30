Зачем пособник сепаратистов Игорь Сало оформил 8 паспортов в двух странах?

Российский бизнесмен Игорь Сало хорошо известен в Украине.

Тут он не только имеет гражданство, но и занимается рейдерством , проворачивает сделки с представителями оккупированных территорий да и вообще всячески поддерживает связи с псевдореспубликами. А на вырученные благодаря мошенничеству деньги часто летает за границу. Вот только для таких путешествий у господина Сало почему-то имеется целая пачка загранпаспортов!

«Не может быть!», возразите вы. Ведь обычному человеку не просто нет необходимости иметь такую кипу документов. Простому украинцу по закону не положено иметь так много паспортов.

Действительно, вы правы: рядовому гражданину нашей страны закон позволяет иметь только 2 загранпаспорта. Да и то, это правило действует в том случае, если у человека есть «обычный» документ, а он хочет оформить биометрический . Тут нет ничего удивительного, ведь этого вполне достаточно для пересечения государственной границы.

Но Игорь Сало – далеко не рядовой гражданин. Будучи довольно влиятельным в предпринимательских кругах, российский бизнесмен вынужден часто летать за границу. Как для решения деловых вопросов, так и на отдых.

Учитывая, что ныне господин Сало постоянно проживает в Украине, неудивительно, что скандальный бизнесмен имеет здешние гражданство, а соответственно и паспорт.

Куда интереснее наличие у Игоря Сало… 5 заграничных паспортов, выданных в Украине, и внутреннего паспорта гражданина нашей страны. При том, что бизнесмен имеет гражданство РФ! Еще два «заграна» оформлены на Родине рейдера – в России. Такие данные предоставил наш источник из Государственной миграционной службы Украины. На фото видно, что все упомянутые документы оформлены на человека с именем «Игорь Сало» с одной и той же датой рождения.

Наличие такого количества загранпаспортов прямо указывает на то, что правоохранительным органам стоит внимательнее присмотреться к персоне Игоря Сало. И хотя личность рейдера уже давно «под прицелом» НАБУ и даже СБУ , пачка заграничных паспортов должна заставить правоохранителей ужесточить «надзор» за скандальным бизнесменом.

Ведь Игорь Сало может легко и часто курсировать в разные точки земного шара. При этом, полностью отследить его перелеты даже за отдельно взятый месяц – довольно сложно. Потому что каждый раз Сало может предъявлять для регистрации любой из 7 загранпаспортов, запутывая таким образом свои «следы». Как видно на фото, скандальный бизнесмен именно так и делает, летая разными рейсами с разными документами.

Наличие такого «аномального» количества паспортов сыграет бизнесмену на руку и в случае, если, из-за многочисленных махинаций, господину Сало придется скрываться от украинского правосудия за границей. Ведь тогда, чтобы Интерпол таки смог найти опального рейдера, нашим правоохранителям придется подавать информацию обо всех документах Сало.

Возникает сразу несколько вопросов и к Госмиграционной службе Украины, а также к Министру внутренних дел Арсену Авакову: каким образом Игорь Сало, будучи гражданином РФ, смог оформить паспорт гражданина Украины? Как бизнесмен получил в нашей стране аж 5 заграничных паспортов и каким законом ведомство руководствовалось при их выдаче? Даже если предположить, что некоторые из указанных паспортов были утеряны, а другие – оформлены им на замену, все равно итоговое количество документов неестественно велико для одного человека.

И еще: номера на 3 паспортах (2 заграничных и 1 внутренний) Игоря Сало – абсолютно идентичны и отличаются только серией! Страшно даже подумать, к кому нужно обратиться и сколько заплатить, чтобы получить такие документы!

Поэтому считаем не лишним попросить украинских правоохранителей более активно заняться персоной бизнесмена Сало и его «теневыми» сделками. Ведь пример депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который сбежал за границу при полном попустительстве наших спецслужб, все еще свеж и актуален.