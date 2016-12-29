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В МИД нашли виновного в затягивании безвиза

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Политика / Политика в Украине
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В МИД нашли виновного в затягивании безвиза

Европейский Союз отложил предоставление Украине безвизового режима из-за позиции отдельных стран-членов в частности Франции. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев в интервью изданию "Обозреватель".

"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", – отметил Елисеев.

По его словам, с уверенностью можно сказать, что 2017-й станет годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС.

"Однако я всегда говорил, говорю и буду говорить, что надо уклоняться от конкретных временных рамок для того, чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую "пищу" для пессимистов", – подытожил замглавы АП.

Как сообщалось, 13 декабря председатель представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил о том, что безвизовый режим украинцы получат "через несколько месяцев".


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