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Константин Елисеев: «Местные выборы – это ключевой момент к возобновлению мира

Обсуждение безвизового режима для Украины снова откладывается

В интернете появился отчет о итогах безвизового режима

В МИД нашли виновного в затягивании безвиза

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