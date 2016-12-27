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Захарченко назвал условия для встречи с Савченко

Порошенко блокирует обмен "всех на всех" - Захарченко

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