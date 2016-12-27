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Порошенко блокирует обмен "всех на всех" - Захарченко

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Политика / Политика в Украине
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Порошенко блокирует обмен "всех на всех" - Захарченко

«Глава» ДНР Александр Захарченко обвинил президента Украины Петра Порошенко, в искусственном затягивании процесса обмена пленными.

«Та формула, которая была прописана в Минских соглашениях, — «всех на всех» — не работает. Она не работает, потому что президент Украины и его власть беспомощны в этом вопросе и искусственно затягивают Минский процесс», — отмечается в тексте, опубликованном на официальном сайте руководителя «республики».

Захарченко напомнил о том, что сегодня состоялась передача двух пленниц украинской стороне, в одностороннем порядке. Захарченко надеется, что Порошенко выполнит свое обещание и отдаст 15 человек самопровозглашенной ДНР.

Захарченко также добавил, что «республика» готова принять всех, кого отдаст украинская власть.


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