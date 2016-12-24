Противник соблюдает режим тишины в зоне АТО – штаб

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В Донецке проходят переговоры о прекращении огня

Война в Донбассе должна прекратиться сегодня в 9 утра - ОБСЕ

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