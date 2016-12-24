Противник соблюдает режим тишины в зоне АТО – штаб

Сепаратисты на Донбассе соблюдают согласованный накануне режим прекращения огня. Об этом сообщил руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (ОЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко.
"По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона ОЦКК подтверждает о введении всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016 года. По всей линии соприкосновения установлена тишина", – говорится в сообщении.
Офицеры украинской стороны ОЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. Они будут информировать СММ ОБСЕ о любых изменениях в обстановке.