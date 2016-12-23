Руководителем Госуправления делами стал Куцик

Президент Украины Петр Порошенко назначил Ивана Куцика руководителем Государственного управления делами (ГУД).
Соответствующий указ №574/2016 опубликован на сайте главы государства.
Отметим, что с июля Куцик работал временным исполняющим обязанности руководителя ГУД.
По имеющейся информации Куцик родился в 1951 году в Черкасской области. Он бывший генерал-полковник милиции, первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины.
С 1972 года работал в органах внутренних дел. После 2000 года в разные годы был заместителем руководителя ГУД, советником президента, секретарем СНБО, советником премьер-министра, первым заместителем министра Кабмина.