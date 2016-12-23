Возле Новолуганского украинские военные установили блокпост

Украинские военные установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
"Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве также отметили, что это ускорит процедуру пропуска граждан для посещения своих родственников.
Напомним, что сегодня батальон Донбасс занял населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги.