Возле Новолуганского украинские военные установили блокпост

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Украинские войска взяли под контроль блокпост сепаратистов в северу от Славянска -- очевидец

В Донецк вновь не пустили грузовик с продуктами

Перед перемирием украинские военные взяли под контроль Новолуганское

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