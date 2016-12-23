В ОБСЕ заявили о 2,3 тысяч взрывах на Донбассе

Миссия ОБСЕ в течение последних дней зафиксировала около 2,3 тысяч взрывов в Донецкой области, говорится в отчете миссии за 22 декабря.
"Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях относительно предыдущего отчетного периода, включая около 2,3 тысяч взрывов в Донецкой области и более 330 взрывов в Луганской области", - говорится в отчете.
Напомним, в прошлый раз в Донецкой области было зафиксировано 1,6 тысяч взрывов, а в Луганской - около 170.