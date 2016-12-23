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Миссия ОБСЕ попала в Донецке под обстрел

ОБСЕ: 12 апреля было зарегистрировано свыше тысячи взрывов в районе Донецка

В ОБСЕ заявили о 2,3 тысяч взрывах на Донбассе

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