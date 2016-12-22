Армия объявила о готовности выполнять режим тишины

Украинская армия готова к выполнению нового режима тишины с полуночи 24 декабря, заявил спикер Министерства обороны из вопросов АТО Александр Мотузяник.
Накануне в Минске согласовали новый режим тишины в Донбассе. Стороны должны прекратить огонь с 24 декабря в связи с предстоящими праздниками.
По его словам, силы АТО не раз демонстрировали готовность к выполнению минских договоренностей.
"Тяжелое вооружение было отведено, были соблюдены режим прекращения огня", – отметил Мотузяник.
При этом украинская армия будет отвечать на провокационные обстрелы со стороны сепаратистов.
"И в дальнейшем ВСУ готовы выполнять мирный план президента. Вместе с тем мы оставляем за собой право в случае провокационных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, которые несут угрозу военнослужащим ВСУ, вести ответный огонь", – отметил полковник.