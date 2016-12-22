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За исключение Савченко из ПАСЕ проголосовали 237 депутатов

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Политика / Политика в Украине
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За исключение Савченко из ПАСЕ проголосовали 237 депутатов

Надежда Савченко с сегодняшнего дня больше не член ПАСЕ. За исключение Савченко из постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сегодня, 22 декабря, проголосовали 237 народных избранников.

Рассмотрение исключения Савченко из делегации ПАСЕ сообщил народный депутат Леонид Емец 13 декабря. Отметим, постановлением от 25 декабря 2014 года депутаты вне квот включили Савченко в состав делегации ПАСЕ.

Напомним, что ранее надежду исключили из партии "Батькивщина". Данные исключения прежде всего связаны с тем, что Савченко уже не один раз общалась с "властями" ЛДНР.


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