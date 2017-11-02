Лента новостей

21:48
Россия не готова принять ДНР - Захарченко
18:49
Один из самых надежных и недорогих интернет-магазинов
15:24
Земельный налог пополнил местные бюджеты Донетчины более чем на 740 млн гривен
14:27
Украина и ОАЭ договорились о безвизе
13:37
Банки вцепились в деньги украинцев: не дают спокойно снять 50-100 тыс. грн.
13:28
Как выбрать самый подходящий для сна диван?
13:05
В ДНР возмущены бесплатной медициной для приезжих
12:51
В Покровском районе задержали деверсанта, который готовил взрыв на железной дороге
12:19
Четырехколесные чемоданы - анализируем плюсы и минусы
12:15
Депутаты ВР за изменения в медицинской сфере
12:10
Переселенцев из Донбасса просят проверить в реестре свою недвижимость
12:00
320 метров за месяц: скоростная проходка от шахтоуправления Белозерское
11:55
Украина налаживает торговые соглашения с другими странами
11:50
Государственный машиностроительный завод в Бахмуте порезали на металл
11:14
Как правильно выбрать посуду для кухни
09:42
Портовый «ценопад»
09:39
Инвестирование за рубеж упростили
19:59
Геннадий Зубко и Павел Жебривский провели совместный брифинг
19:27
В Торецке провели заседание на тему проблем предоставления ЖК услуг в зоне АТО
19:19
На Славянск сокращают подачу воды из-за долгов
19:08
Как доставляется товар, купленный на Амазоне, в Украину?
18:04
Как подтянуть кожу вокруг глаз. Рассмотрим несколько вариантов
17:43
Краматорской общине вернули почти 90 га земли
17:34
Тест на беременность: можно ли доверять результату?
17:11
За 10 месяцев сводный бюджет страны получил свыше 13 млрд гривен налогов от Донецкой области
15:34
В ДНР хотят запустить литейный завод в Макеевке
15:24
Жители Новодонецкого утеплили многоквартирный дом на грант от компании ДТЭК
15:21
За взятку в 3 тысячи долларов будут судить полицейского из Донецкой области
15:00
В Славянске и Святогорске могут закрыть три школы из-за нарушений пожарной безопасности
14:48
В Марьинском районе три села вновь остались без водоснабжения
14:38
В ДНР изменили график работы КПП
13:34
В Добропольском районе удалось остановить африканскую чуму
13:26
Биоревитализация – уникальная услуга на сайте www.bellezza.ua
13:19
Пенсии в Украине будут перерасчитывать ежегодно: что меняется
11:47
Мозги на вынос
11:21
Грипп атакует. Лечение содой и водой! Советует врач
10:50
В Авдеевке при пожаре погибли двое мужчин
09:32
На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС
09:16
«Артемсоль» на WorldFood Ukraine – 2017
22:29
Задержана жительница Донецка, подозреваемая в убийстве полковника СБУ в Мариуполе
17:56
В центре Донецка BMW врезался в Ладу
17:39
Великая Новоселка получила современное диагностическое оборудование
17:34
В Раде признали: мир считает конфликт на Донбассе гражданской войной
17:15
Преимущества надувных лодок из поливинилхлорида
16:43
В Славянске зафиксировали четыре случая кори за две недели
Все новости

Архив публикаций

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Россия не готова принять ДНР - Захарченко

0
176
Политика / Политика в регионе
0
Россия не готова принять ДНР - Захарченко

«Глава» ДНР Александр Захарченко считает, что «прятаться под крыло России гордому народу» нельзя. Так он прокомментировал сегодня, 2 ноября, в ходе онлайн-конференции вопрос, когда ДНР войдет в состав Российской Федерации, от жителя Снежного.

«Процесс вхождения в состав другого государства – это двустороннее движение. Сегодня к этому не готовы ни мы, ни Россия. Давайте не будем обманывать себя. Начало такого процесса привело бы к невероятной эскалации международной напряженности, причем не столько вокруг нас (тут и так хватает – люди гибнут чуть не каждый день), сколько вокруг России. И если мы в эгоистичном стремлении спрятаться под крыло великой России наплюем на ее собственные трудности, то тогда и нам самим грош цена. В Донбассе живет гордый свободный народ. Мы это доказали в истории неоднократно. И негоже нам прятаться. Уверен, что при изменении международных раскладов в пользу России она сама нам предложит варианты совместного существования. А пока мы можем бороться – будем бороться», – сказал Захарченко.

Он также добавил, что «люди на референдуме голосовали за независимый статус Донецкой народной республики. И пока мы будем строить государство в этом статусе. А будущее покажет. Уверен, что скорое будущее», – уточнил Захарченко.

Донецкие Новости


Похожие публикации

18-07-2017
В Минске обсудят заявление Захарченко о новом "государстве"
2-09-2015
Референдума о присоединении ДНР к России не будет — Захарченко
17-04-2015
Захарченко готов провести повторный референдум в ДНР
4-11-2014
Государственная Дума России признала ДНР отдельным государством
24-06-2014
Москва не в восторге от желания Южной Осетии войти в ее состав
17-03-2014
Рада Крыма сегодня попросит Путина о присоединении к России

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх