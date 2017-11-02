Россия не готова принять ДНР - Захарченко

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Рада Крыма сегодня попросит Путина о присоединении к России

Москва не в восторге от желания Южной Осетии войти в ее состав

Референдума о присоединении ДНР к России не будет — Захарченко

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