Россия не готова принять ДНР - Захарченко

«Глава» ДНР Александр Захарченко считает, что «прятаться под крыло России гордому народу» нельзя. Так он прокомментировал сегодня, 2 ноября, в ходе онлайн-конференции вопрос, когда ДНР войдет в состав Российской Федерации, от жителя Снежного.
«Процесс вхождения в состав другого государства – это двустороннее движение. Сегодня к этому не готовы ни мы, ни Россия. Давайте не будем обманывать себя. Начало такого процесса привело бы к невероятной эскалации международной напряженности, причем не столько вокруг нас (тут и так хватает – люди гибнут чуть не каждый день), сколько вокруг России. И если мы в эгоистичном стремлении спрятаться под крыло великой России наплюем на ее собственные трудности, то тогда и нам самим грош цена. В Донбассе живет гордый свободный народ. Мы это доказали в истории неоднократно. И негоже нам прятаться. Уверен, что при изменении международных раскладов в пользу России она сама нам предложит варианты совместного существования. А пока мы можем бороться – будем бороться», – сказал Захарченко.
Он также добавил, что «люди на референдуме голосовали за независимый статус Донецкой народной республики. И пока мы будем строить государство в этом статусе. А будущее покажет. Уверен, что скорое будущее», – уточнил Захарченко.
Донецкие Новости