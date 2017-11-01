Геннадий Зубко и Павел Жебривский провели совместный брифинг

В Торецке состоялся брифинг вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко и руководителя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского. Во время общения с журналистами Геннадий Зубко отметил, что сейчас идет подготовка проекта модернизации системы водоснабжения в Донецкой области как стратегии 2017-2020. Возможно для этих целей будут привлечены средства международных партнеров.
«Сегодня презентуется программа, которая даст возможность строительства второго водопровода, который сможет дать альтернативное обеспечение таким городам, как Авдеевка, Торецк или Мариуполь. На это нужно искать средства в бюджете, чтобы за три года полностью обеспечить Донецкую область водоснабжением», - сказал Геннадий Зубко.
Также руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский отметил: «Мы подготовили дорожную карту построения новой инфраструктуры на территории, контролируемой украинскими властями. Вы это можете увидеть на сайте ДонОГА - 243 млрд. гривен нужно для того, чтобы это была европейская инфраструктура - дороги, мосты, канализация. Но это не восстановление, это - построение новой инфраструктуры. Восстанавливается не только то, что разрушено войной, но и то, что не строилось много лет. Думаю, в ближайшее время мы будем открывать очистные сооружения в Константиновке, которые не функционировали 25 лет».