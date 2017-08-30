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Делегация Министерства иностранных дел Республики Польша посетила Авдеевку

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Политика / Политика в регионе
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Делегация Министерства иностранных дел Республики Польша посетила Авдеевку
30 августа заместитель министра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульским вопросам и восточной политики Бартош Цыхоцки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ян Пекло, Генеральный консул Республики Польша в Харькове с ознакомительным визитом посетили Авдеевку.

В ходе визита представители делегации встретились с главой области Павлом Жебривским, руководителем Авдеевской военно-гражданской администрации Павлом Малыхиным и заместителем руководителя Штаба АТО Алексеем Ноздрачевым. В ходе встречи Павел Малыхин доложил о текущей ситуации в городе, рассказал об основных насущных вопросах, обсудили вопросы налаживания мирной жизни в Авдеевке.

Отдельным объектом визита стала Авдеевский школа № 6. Именно в этой школе был реализован проект, финансируемый в рамках Программы малых грантов посольства Польши в Украине. В школе № 6 были заменены окна и оборудованы кабинеты географии. Представители делегации осмотрели помещение школы, пообщались с руководством и преподавательским составом школы. Ученики школы встретили гостей торжественной концертной программой в новом актовом зале.

Руководитель Авдеевской ВГА Павел Малыхин обратился к присутствующим с приветственным словом, поблагодарил за постоянную помощь и поддержку, а также отметил, что визит польской делегации является очень важным для города и для всей Донетчины.

Глава области Павел Жебривский также отметил, что Польша - очень важная страна для Украины и Донбасса. «Польша всегда была «адвокатом» Украины в Европейском Союзе. Мы всегда чувствовали и чувствуем вашу поддержку», - обратился Павел Жебривский к представителям делегации.

«Сегодня Польша делится с нами своим опытом. Ваша страна уже прошла тот путь, который сегодня проходим мы. И ваш опыт неоценим для Донбасса и всей Украины», - подчеркнул глава области. Также он поблагодарил представителей делегации за помощь Авдеевский школе и Донецкой области, и отметил, что очень важным является то, что Польша вкладывает финансовый ресурс в будущее - в наших детей.

Заместитель министра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульским вопросам и восточной политики Бартош Цыхоцки также обратился к присутствующим и отметил, что поражен ремонтными работами, проведенные в школе. «Я очень рад, что наша страна смогла помочь Авдеевской школе. Я хочу подчеркнуть, что проект в школе - это еще один фрагмент польской поддержки Украины. С начала Революции Достоинства поляки активно поддерживали Украину в сложном процессе реформ. Наша цель - это дальнейшая поддержка Украины в процессе развития демократического государства с активным гражданским обществом и прочной рыночной экономикой. Однако, польская помощь - это не только финансовая поддержка, это безусловная поддержка полной суверенности, безопасности и территориальной целостности Украины», - отметил Бартош Цыхоцки.
Делегация Министерства иностранных дел Республики Польша посетила Авдеевку
Делегация Министерства иностранных дел Республики Польша посетила Авдеевку


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