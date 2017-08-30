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«В Донецкой области решается не только судьба Украины, но и всей Европы», - Бартош Цыхоцки

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Политика / Политика в регионе
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«В Донецкой области решается не только судьба Украины, но и всей Европы», - Бартош Цыхоцки

Делегация Министерства иностранных дел Республики Польша во главе с заместителем министра Бартошем Цыхоцки с ознакомительным визитом посетила КПВВ «Майорское».

В ходе визита представители делегации ознакомились с работой КПВВ, обсудили с руководством Краматорского пограничного отряда текущую ситуацию.

По словам заместителя министра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульским вопросам и восточной политики Бартоша Цыхоцки цель визита - ознакомиться с ситуацией, определить которые являются потребности и какие есть возможности для сотрудничества и оказания помощи.

«У нас есть проекты в Донецкой области, которые мы поддерживаем. Это сфера развития бизнеса и образования. Также Польша поддерживает Украину в оборонном аспекте», - рассказал замминистра.

В ходе осмотра КПВВ он сообщил, что представители делегации сделали определенные выводы и рассмотрят вопрос об оказании помощи со стороны Польши именно на контрольно-пропускном пункте.

«Такие визиты помогают лучше понять ситуацию. Ведь здесь, в Донецкой области, решается не только судьба Украины, но и всей Европы. Поэтому мы всегда были и будем всегда рядом с гражданами и военными Украины», - отметил Бартош Цыхоцки.


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