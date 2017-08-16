В Святогорске утвердили отставку мэра и его первого заместителя

Вчера, 10 августа, на сессии горсовета депутаты Святогорска приняли решение об отставке городского головы Александра Дзюбы и его первого зама Ильи Милевича.
Информацию об этом корреспонденту ДоТебе подтвердил сам Александр Дзюба.
- Сессия состоялась, были приняты все 43 решения согласно повестки дня. Исполнять обязанности мэра будет секретарь городского совета Татьяна Божко, - добавил Дзюба.
Кроме того, на сессии был утвержден новое штатное расписание аппарата городского совета, который, однако, численно не изменится и составит 20 человек.