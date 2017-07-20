В Доброполье депутат обвинил мэра в прогулах и посещении Крыма

Депутат городского Совета Николай Стрепоченко на сессии Добропольского горсовета обвинил главу города Андрея Аксенова в том, что тот находился в оккупированном Крыму в то время, когда должен был работать в Доброполье.
Сравнив информацию, которую депутат получил от юридического отдела горсовета, с тем, что он получил из других источников, Николай Стрепоченко пришел к выводу, что городской голова не находился на рабочем месте, так в то время находился в оккупированном Крыму.
По словам Стрепоченка, с начала 2017 года Аксенов находился в Крыму 80 дней, а в течение 2016 года совершил около двадцати въездов-выездов на оккупированный полуостров. Эту инфорамцию Николай Стрепоченко обнародовал на очередной сессии городского Совета.
Во время речи, когда ставился риторический вопрос, Аксенов является мэром украинского города, или крымского - Аксенов прокомментировал словами: «К сожалению».
Депутат Стрепоченко подал заявление в прокуратуру, чтобы там разобрались, правдивы ли данные, полученные депутатом в юридическом отделе.
Документа, который свидетельствовал бы о пребывании Аксенова в Крыму депутат не предоставил.
- Пусть прокуратура делает со своей стороны запрос на основании моего заявления и получает эту информацию, так как в таком случае такой документ будет для следствия полезен, - прокомментировал ситуацию Николай Стрепоченко.
Андрей Аксенов ситуацию комментировать отказался. Ожидается, что на следующей сессии Добропольского городского совета прокуратура даст ответ на запрос Николая Стрепоченка.
До ТеБе