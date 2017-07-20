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В Краматорске обсудили законопроект, который позволит переселенцам принять участие в выборах

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Политика / Политика в регионе
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В Краматорске обсудили законопроект, который позволит переселенцам принять участие в выборах

В Краматорске обсудили возможность принятия Верховной Радой законопроекта 6240, который даст возможность внутренне перемещенным лицам и трудовым мигрантам избирать местную и центральную власть.

В дискуссии приняли участие представители Международного фонда избирательных систем с Гражданской сети «Опора», Общественный холдинг «Группа влияния», активисты и журналисты.

- Законопроект предусматривает возможность обращения гражданина, который имеет активное избирательное право в орган ведения реестров по фактическому месту жительства с ходатайством об изменении избирательного адреса, - рассказывает аналитик Гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.

Подобные обсуждения законопроекта также произошли в Одессе, Виннице, Львове, Харькове и Днепре. Действие этой законодательной инициативы должно охватить полтора миллиона украинцев, которые сейчас лишены конституционного права отдать свой голос на выборах.

До ТеБе


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