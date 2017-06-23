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В Краматорске состоялось совещания касательно безвиза

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Политика / Политика в регионе
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В Краматорске состоялось совещания касательно безвиза

Сегодня в Краматорске состоялось селекторное совещание Донецкой облгосадминистрации и территориальных подразделений ЦОИВ с Министерством информационной политики по внедрению Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. Делегацию от Донецкой облгосадминистрации возглавлял заместитель руководителя ДонОГА Игорь Стокоз, во время присутствовали представители структурных подразделений, Государственной пограничной и Государственной миграционной службы.

Во время совещания были затронуты вопросы законодательного утверждения порядка на перечень документов по пересечению границы ЕС участниками проекта «Украинский донецкий куркуль», на что були даны разъяснения. Представители Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины пообещали содействовать участникам проекта для выезда на стажировку за границу.

Также на совещании отметили, что с момента введения безвиза со странами ЕС, этим успели воспользоваться 34057 граждан, 32 тысячи зашли на сайт, чтобы узнать об условиях безвизового режима и 2600 задали вопрос.


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