В Краматорске состоялось совещания касательно безвиза

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В Краматорске состоялось совещание по работе над Стратегией развития Донецкой области на период до 2020 года

В Краматорске поднимут тарифы на воду в более чем в два раза

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