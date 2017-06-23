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В Бахмуте одновременно собирают подписи в поддержку и против мэра города

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Политика / Политика в регионе
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В Бахмуте одновременно собирают подписи в поддержку и против мэра города

Сегодня утром на площади Свободы в Бахмуте появилась палатка с надписями «За доверие! Поддержку мэра Бахмута». Жителей города приглашали подписать обращение к Президенту Украины, Генпрокуратуры, СБУ, Донецкой ОГА и Прокуратуры Донецкой области относительно недостоверности информации в характеристике на городского голову Алексея Реву, представленной ОО «Бахмут Украинский» в Артемовский районный суд. Вскоре рядом появилась и палатка оппонентов, которые начали сбор подписей против мэра города.

- Мы обращаемся к общественности города поддержать мэра нашего города. Достаточно выливать всем этим псевдоактивистам и псевдопатриотам грязь на наш город. Все эти «болтуны», пусть они скажут, что они сделали для города, - отметила Валентина Долинская, участница акции и секретарь Общественного совета Бахмута, председатель ОО «Лига деловых и профессиональных женщин».

Вскоре на площади появился и другой шатер, где члены ОО «Бахмут Украинский» и представители Правого сектора начали собирать подписи против мэра города и раздавали всем желающим газету «Публицист», где журналисты разоблачили, вероятно, преступные действия городского головы Алексея Ревы.

- Мы хотим, чтобы люди почитали и посмотрели, как на самом деле работает мэр. Характеристика, которую мы предоставили в суд - это достоверная и правдивая информация, - отметил председатель ОО «Бахмут Украинский», Сергей Гончаров.

По состоянию на 11:00 утра в поддержку Бахмутского городского головы было собрано 500 подписей, против него - 9 подписей.

До ТеБе


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