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Я в ответе за жителей неподконтрольного Донбасса, – Жебривский

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Политика / Политика в регионе
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Я в ответе за жителей неподконтрольного Донбасса, – Жебривский

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отчитался о своей встрече с заместителем председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом в Авдеевке. Об этом сегодня, 21 июня, Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

«Обсудили актуальные проблемы Донецкой области, в частности, прифронтовой зоны. Говорили об опасности ведения боевых действий в районах, где расположены объекты, обеспечивающие жизнедеятельность области», – сказал Жебривский.

Он, в частности, рассказал, что почти каждый день приходит 10-15 заявок на восстановление тех или иных объектов, поврежденных во время боевых действий газопроводов, электросетей, зданий и тому подобное.

«С украинской стороны всегда есть понимание необходимости проведения восстановительных работ и гарантии безопасности для ремонтников. Противоположная же сторона дает гарантии безопасности для одного-двух объектов – максимум. Фактически, боевики, поддерживаемые Россией, держат в заложниках сотни тысяч мирного населения Донбасса», – написал Павел Жебривский.

«Подчеркнул, что считаю людей, которые живут на временно неподконтрольной украинской власти территории, гражданами Украины и чувствую свою ответственность в том числе и за них», – отметил губернатор.

Глава ДонОВГА считает, что роль ОБСЕ в мониторинге обстановки вокруг стратегически важных объектов – ключевая.

Жебривский также сообщил, что сказал на встрече о том, что проблема вооруженного противостояния будет решена, как только будет перекрыта российско-украинская государственная граница.

Донецкие Новости


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