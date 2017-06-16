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В Краматорске провели выездное заседание Комитета по вопросам свободы слова

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Политика / Политика в регионе
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В Краматорске провели выездное заседание Комитета по вопросам свободы слова

В Донецкой области во второй раз провели выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики. Основной темой заседания стало усиление информационной безопасности Донецкой области и противодействие техническим средствам пропаганды агрессора.

«Год назад мы получили от Комитета и Министтерства информационной политики определенные задачи, которые успешно выполняем. Областная администрация объединяла усилия с военными для того, чтобы «забить» сигнал с оккупированной территории, однако сейчас мы пришли к более четкой и эффективной концепции развития информационной безопасности. Областной власти еще есть над чем работать, но очень приятно осознавать и чувствовать реальную поддержку, которую мы получаем от народных депутатов», - отметил в начале заседания председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

Член Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Юрий Павленко отметил, что за последний год Донецкой облгосадминистрацией проведена большая работа по внедрению программы противодействия инфомацийний агрессии.

«Год назад мы искали проблемы на Донбассе, а в этом году мы ищем решения этих проблем. По моему мнению, есть три основные проблемы: нам необходимо работать по усилению сигнала украинских вещателей и центральная власть должна помочь достроить всю необходимую инфраструктуру. А именно - 200-метровую башню в Покровске. Еще одна проблема - блокировка вражеского сигнала. Третья - это контент, потому что людям хочется слышать больше об их проблемах и о том, как они должны быть решены», - подчеркнул Юрий Павленко.

Он отметил, что жители Донбасса, особенно те, кто проживают вблизи линии разграничения, имеют свои специфические проблемы. Их понимают местные журналисты и именно они могут донести правдивую информацию как жителям тех территорий, так и для всей Украины. Поэтому власть должна поддерживать СМИ и способствовать их качественной работе.

«Мы однозначно будем способствовать реализации проекта по препятствования проникновению в Украину запрещенных средств массовой информации России и так называемых« ЛНР-ДНР». Это было нашей основной задачей. Надеюсь, все ответственные органы возьмут на себя все необходимые функции для того, чтобы проект был воплощен. Если мы не остановим массированное проникновение российской пропаганды, на которую тратятся миллиарды долларов и производимой только с целью информационной аргесии против Украины, - заявила председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Викторе Сюмар.

Она подчеркнула, что в процессе противодействия пропаганде важнейшее значение имеют технические средства и отметила, что Украина в этом вопросе получит значительную материальную поддержку со стороны европейских и американских партнеров.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что телебашни, которые сейчас строятся и планируются строиться в ближайшее время не покроют оккупированные территории, однако полностью уберут все пробелы в телерадиовещании на территории, контролируемой Украины.

Сергей Костинский отметил, что за последний год значительно улучшилось качество покрытия Донетчины Украинский вещателями. По его словам, это результат плодотворной работы концерна РРТ, Министерства информационной политики, Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, Донецкой облгосадминистрации.

«Хочу отметить, что башня на горе Карачун, о которой было столько слухов, не было донести украинское вещание в Донецк. Она решает вопрос «белых пятен» в нашей речи. Такую же функцию нести и башни в других городах области. Защитить населенные пункты на линии разграничения и в серой зоне от информационной агрессии помогут фидеры малой мощности, которые будут обеспечивать спрос этих населенных пунктов», - заявил Сергей Костинский.

Он подчеркнул, что новые башни, которые будут расположены в Покровске, Горняке и Луганской области будут модульными - при необходимости их можно будет быстро разобрать и смонтировать в другом месте.

Также Сергей Костинский отметил, что в городе Часов Яр уже работает мощный средневолновый радиопередатчик, который транслирует украинских вещателей на всю территорию Донецкой и Луганской областей, а также частично на Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую области Украины, некоторые регионы Российской Федерации.


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