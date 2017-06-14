Мартин Сайдик посетил Донецк

Мартин Сайдик, специальный представитель мониторинговой миссии ОБСЕ, посетил неподконтрольный Донбасс. Об этом вчера сообщил "глава" делегации по переговорам в Минске Денис Пушилин.
Помимо Сайдика, Донецк посетил также координастор экономической группы на минских переговорах Пэр Фишер. Отмечается, что это первый визит столь представительной делегации ОБСЕ в город Донецк.
«Считаю подобные визиты целесообразными, поскольку они дают возможность оценить ситуацию в "республике" собственными глазами и сделать соответствующие выводы. Кроме того, это позволит помочь как в работе подгруппы по экономическим вопросам, так и в рамках Контактной группы на переговорах в Минске», — подчеркнул Пушилин.