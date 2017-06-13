Лента новостей

18:39
Преимущества работы моряка
17:53
Украинцы видят Донбасс в составе Украины
17:49
Мариуполь отметил годовщину освобождения от боевиков
16:39
Павел Жебривский открыл две футбольные площадки с искусственным покрытием
16:31
Этим летом 300 детей из зоны АТО отдохнут в Хорватии
16:25
В Донецке запретили купаться в двух прудах
16:17
Кому, куда и что продаёт Украина
16:13
В ДНР задержали "замминистра" за взяточничество
15:42
Конвейерные ролики: в чем их особенности и преимущества?
14:03
Как безвиз повлияет на транспортное сообщение
14:01
Чрезвычайное положение в Донецкой области могут объявить уже сегодня, - Жебривский
13:25
Ночью обстреляли Донецк, есть жертвы
12:50
Суд арестовал имущество городского головы Лимана
12:33
Турчинов предложил завершить АТО
11:55
В ГСЧС показали последствия артобстрела с. Ольгинка (Фото)
11:47
В Мариуполе установят новые автобусные и троллейбусные остановки
11:40
Фискалы Донетчины открыли уголовные производства на сумму более 94 млн гривен
23:12
В Волновахском районе преодолевают последствия обстрела
23:06
Трамп обсудит с Дудой ситуацию на Донбассе
22:05
Беларусь направила 55 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
21:59
Тонкости производства деревянных межкомнатных дверей
21:40
На Донбассе за 2 дня уничтожили более 3 тыс. взрывоопасных предметов
21:35
В Минсоцполитики уточнили число переселенцев
20:58
Мэр Бахмута опроверг слухи о своем заключении
20:53
Какой диеты следует придерживаться при заболевании сердца и сосудов
20:26
Диванный генерал или марионетка в чужих руках
13:05
В мае фискальная служба Донетчины предоставила 14 тысяч административных услуг
13:00
Донетчина: поступления экологического налога увеличились вдвое
12:19
В Дружковке задержали мужчину за попытку дать взятку полицейскому
12:13
Военные госпитали Донетчины получили лекарства и медицинское оборудование на 500 тыс. гривен
10:51
Введение стандарта «Евро-6» в Украине отложено
10:15
Жебривский: «Сегодня главный вопрос обеспечить жителей области питьевой водой»
10:12
В Горняке, сын насмерть забил молотком собственную мать
08:46
В Константиновке дорога ушла под землю
00:52
США призвали прекратить столкновения на Донбассе
00:40
В Мариуполе открылся пляж для людей с инвалидностью
22:46
Чем будет питаться человечество через 50–100 лет?
22:43
Каникулы в Греции
22:33
Как правильно выбрать питание для новорожденных
22:15
Прогнозы на спорт, возможно ли заработать?
21:46
В Покровске отметили День Европы
22:50
Нацкомиссия одобрила повышение тарифов на воду для Донетчины
14:19
В ЕС недовольны с предложением о старых загранпаспортах для жителей Донбасса и Крыма
13:49
Дети из прифронтовых сел Донецкой области отдохнут в Греции
13:39
Оперативная замена стекла Meizu M2 mini – рассказывает multiservice.com.ua
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Чрезвычайное положение в Донецкой области могут объявить уже сегодня, - Жебривский

0
336
Политика / Политика в регионе
0
Чрезвычайное положение в Донецкой области могут объявить уже сегодня, - Жебривский

Ситуация с водоснабжением Донецкой области остается напряженной. 14 городов и 58 поселков остались без централизованного водоснабжения еще три дня назад.

Населению вода подается по графику из резервуаров, где они есть, и скважин. Привлекают также технику ГСЧС, военных, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия. Сейчас на насосной станция №1 идут ремонтно-восстановительные работы. Там существенно поврежден трансформатор. Если сегодня станция не будет восстановлена, в области могут ввести чрезвычайное положение. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.

- Поскольку сегодня в 23.30 истекает трое суток, как нет централизованной подачи воды более для 382 тысяч человек, то, согласно действующему Законодательству Украины, нужно вводить чрезвычайное положение. Если мы увидим, что завтра сможем подать воду, мы не будем его оглашать. Однако, если из-за обстрелов или еще что-то, ремонтно-восстановительные работы затянутся, будем вынуждены это сделать, - прокомментировал глава Донецкой ОГА.

Чрезвычайное положение позволит обратиться в резервный фонд Кабинета Министров о выделении финансового ресурса на неотложные нужды - подвоз воды и цистерны. Кроме того, будут доступны средства и из областного резервного фонда.

Кроме того, как сообщил председатель Донецкой ОГА на своей странице в Facebook, с сегодняшнего дня из-за отсутствия газоснабжения чрезвычайной ситуации техногенного характера введено в Авдеевке.

До ТеБе


Похожие публикации

1-12-2016
Жители Донецкой области остались без воды из-за боевых действий
14-11-2015
Во Франции закрыли границы и ввели чрезвычайное положение
2-02-2015
Ситуация с водоснабжением в Донецкой области усугубляется
29-05-2014
Чрезвычайное положение в Донбассе ничего не решит, - Турчинов
14-04-2014
СНБО объяснил, почему не вводится чрезвычайное положение
20-01-2014
Кабмин не собирается вводить чрезвычайное положение

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх