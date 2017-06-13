Чрезвычайное положение в Донецкой области могут объявить уже сегодня, - Жебривский

Ситуация с водоснабжением Донецкой области остается напряженной. 14 городов и 58 поселков остались без централизованного водоснабжения еще три дня назад.
Населению вода подается по графику из резервуаров, где они есть, и скважин. Привлекают также технику ГСЧС, военных, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия. Сейчас на насосной станция №1 идут ремонтно-восстановительные работы. Там существенно поврежден трансформатор. Если сегодня станция не будет восстановлена, в области могут ввести чрезвычайное положение. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.
- Поскольку сегодня в 23.30 истекает трое суток, как нет централизованной подачи воды более для 382 тысяч человек, то, согласно действующему Законодательству Украины, нужно вводить чрезвычайное положение. Если мы увидим, что завтра сможем подать воду, мы не будем его оглашать. Однако, если из-за обстрелов или еще что-то, ремонтно-восстановительные работы затянутся, будем вынуждены это сделать, - прокомментировал глава Донецкой ОГА.
Чрезвычайное положение позволит обратиться в резервный фонд Кабинета Министров о выделении финансового ресурса на неотложные нужды - подвоз воды и цистерны. Кроме того, будут доступны средства и из областного резервного фонда.
Кроме того, как сообщил председатель Донецкой ОГА на своей странице в Facebook, с сегодняшнего дня из-за отсутствия газоснабжения чрезвычайной ситуации техногенного характера введено в Авдеевке.
До ТеБе