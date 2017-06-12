Мэр Бахмута опроверг слухи о своем заключении

Информация о том, что городского голову Бахмута задержали, появилась в интернете недавно. Кроме того, различные источники сообщали о серии обысков в квартире Алексея Ревы и его близких родственников, сообщает До ТеБе.
Однако городской голова находится на своем рабочем месте и опровергает слухи о задержании
- Оценивая основания проведенных обысков, я могу утверждать, что это очередная провокация моих политических соперников, с целью дискредитировать меня в глазах общественности и оказывать на меня моральное давление, давление с целью исключения моего участия в выборах, - отметил Алексей Рева.
Напомним, как мы сообщали ранее, в Бахмуте продолжаются судебные заседания в отношении городского головы Алексея Ревы. Чиновника обвиняют в сокрытии конфликта интересов при выделении земли предприятию своей жены.