В Донецкой области появился Центр развития местного самоуправления

Сегодня, 31 мая, Центр развития местного самоуправления официально начал работу в Краматорске по ул. Дружбы, 6, сообщает До ТеБе.
Центр будет служить площадкой для предоставления консультаций, проведения различных форумов и конференций, как для существующих общин, так и для тех, которые только хотят объединиться.
На мероприятии присутствовали главы созданных ОТГ и иностранные гости.
- Большие вещи делаются с чего-то маленького, и это выражение очень подходит к этому событию. Демократия начинается с того места, где вы живете. И эта реформа именно та, в которой нуждаются украинцы. При поддержке ЕС опираясь на опыт всех этих стран, которые уже прошли этот путь - все получится и центры этому будут способствовать, - прокомментировал на открытии Центра Генеральный консул ФРГ Вольфганг Мьоссинґер.
В общем, в рамках европейской программы «U-LEAD» в Украине планируется создать 24 таких центра - по одному в каждой области. На это потратят примерно 100 млн евро.