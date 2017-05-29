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Верховная Рада тормозит создание общины в Святогорске

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Политика / Политика в регионе
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Верховная Рада тормозит создание общины в Святогорске
Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о включении Святогорска в состав Славянского района. Такое решение должно было разрешить создание Святогорской объединенной территориальной общины.

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Так, 25 мая во время поименного голосования лишь 177 из 316 присутствующих нардепов поддержали проект. Другие 139 народных избранников вообще не участвовали в голосовании.

- Указанным проектом Постановления с целью упорядочения административно-территориальных отношений в современных условиях и обеспечения процесса добровольного объединения территориальных общин предлагается отнести город Святогорск Славянского городского совета Донецкой области к категории городов районного значения Славянского района Донецкой области и изменить границы Славянского района Донецкой области, увеличив территорию Славянского района 826,0 гектара земель, - говорится в проекте постановления.

Напомним, осенью прошлого года похожий путь к созданию собственной ОТГ прошла Николаевка. Город был включен в состав Славянского района, чтобы иметь возможность объединиться с окружающими селами.

До ТеБе


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