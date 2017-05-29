Верховная Рада тормозит создание общины в Святогорске

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В Донецкой области переименовали пять сел

Общины Северска и Святогорска в шаге от выборов

В Донецкой области начались информационные дни по вопросам децентрализации

В Верховной Раде предлагают включить Святогорск к Славянскому району

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