В Донецкой области обсудили перспективы для молодежи в ЕС

В рамках «Дня карьеры» в Мариупольском государственном университете обсудили, есть ли место молодежи Украины в Европейском пространстве, сообщает До ТеБе.
В мероприятии приняли участие представители городской власти, университета, активисты, студенты и советник по вопросам прессы и информации представительства ЕС в Украине Виктория Давыдова.
- Сегодня мы говорим о развитии украинской молодежи, возможности в течение жизни развивать свою карьеру. Это может быть начало какого-то бизнеса, стартапа. Европейский союз может с этим помочь украинской молодежи, - рассказывала советник по вопросам прессы и информации представительства ЕС в Украине Виктория Давыдова.