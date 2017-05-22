Жебривский посетил Александровский район

В рамках визита, который состоялся 20 мая 2017 года, руководство области и района посетили Очеретинский сельский совет, где ознакомились с ходом работ по установке спортивной площадки с тренажерным оборудованием, а также осмотрели помещение будущего молодежного инновационного центра.
По словам начальника управления по вопросам физической культуры и спорта облгосадминистрации Владимира Мицика, спортивный комплекс состоит из 9 тренажеров рассчитанных на различные группы мышц. Спортивные площадки еще не готовы к использованию, сейчас идет установка закладных.
Во время визита губернатор Донецкой области посетил семейную ферму по переработке и изготовлению молочной продукции в селе Шостаковка, необходимое оборудование для которой приобретено семьей Шур на собственные средства, гранты и дотационные средства.
Закончился визит руководства области выездным рабочим совещанием по реализации инфраструктурных проектов в районе.