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В Мариуполе во время международного круглого стола обсудили актуальные вопросы

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Политика / Политика в регионе
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В Мариуполе во время международного круглого стола обсудили актуальные вопросы

Вооруженный конфликт, который сейчас происходит на Востоке государства, очень остро затронул общины Донецкой, Луганской областей и всей Украины. За это время немало высших учебных заведений были вынуждены переместиться в другие города и регионы.

Одним из таких вузов-переселенцев является Донецкий юридический институт, в соответствии с приказом МВД Украины который осуществляет свою образовательно-научную миссию в городе Кривой Рог Днепропетровской области и активно восстанавливает свою деятельность на родном Донбассе. Сейчас в соответствии с требованиями принятыми в ноябре 2016 года о «Концепции реформирования образования в Министерстве внутренних дел Украины», коллективом Донецкого юридического института принимаются системные меры по релокации деятельности учебного заведения в городе Мариуполь.

Одним из методов реализации концепции является проведение Донецким юридическим институтом ряда важных научно-практических мероприятий, направленных на обсуждение актуальных вопросов обеспечения прав и свобод человека, улучшения служебной деятельности правоохранительных органов. В этом направлении привлечения государственных и общественных деятелей, ученых и практиков признается эффективным средством решения существующих вопросов жизнедеятельности общества.

Так, 18 мая в 10:00 в Мариуполе в гостиничном комплексе «Посейдон» при поддержке Фонда Ганса Зайделя (Германия) и Главного управления Национальной полиции в Донецкой области состоялся международный круглый стол «Актуальные вопросы борьбы с торговлей людьми в условиях проведения антитеррористической операции ( вооруженного конфликта) ». Особенно приятно отметить, что данное научно-практическое мероприятие возрождает многолетнее плодотворное сотрудничество между Донецким юридическим институтом МВД Украины и Фондом Ганса Зайделя, что на сегодняшний день является признанием и поддержкой со стороны международного сообщества института как вуза-переселенца.

Проведение научного мероприятия такого уровня именно в городе Мариуполь, является первым опытом Донецкого юридического института, который привлек огромное внимание различных категорий участников, а предложенная оргкомитетом тема для обсуждения вызвала не абы какой интерес со стороны ученых, представителей правоохранительных органов и общественных организаций, ведь в его адрес поступило более ста тезисов научных докладов, среди которых семнадцать докладов докторов наук, тридцать два - кандидатов наук, а также руководства Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми и представителей подразделений указанного департамента Главных управлений Национальной полиции в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях. Все это свидетельствует об актуальности и своевременности темы проведения международного круглого стола и важность научного обсуждения вопросов борьбы с торговлей людьми.

В обсуждении приняли участие представители Национальной полиции, миграционной службы, Мариупольского городского совета, Донецкой областной государственной администрации и руководитель проектов Фонда Ганса Зайделя в Украине, Республики Молдовы и Румынии Даниэль Зайберлинг, который рассказал об опыте решения данной проблематики в европейских государствах. Главным образом участники дискуссии рассматривали возможные механизмы противодействия торговле людьми, в числе которых проведение профилактических мероприятий.

В ходе работы участники мероприятия обсуждали актуальные вопросы борьбы с торговлей людьми по следующим направлениям:

- совершенствование механизма нормативно-правового регулирования вопросов противодействия торговле людьми в условиях проведения антитеррористической операции (вооруженного конфликта);

- место и роль средств массовой информации в борьбе с торговлей людьми в условиях проведения антитеррористической операции (вооруженного конфликта);

- актуальные проблемы социальной реабилитации жертв торговли людьми и пути их решения;

- сотрудничество с общественными и международными организациями, осуществляющими деятельность в сфере противодействия торговле людьми;

- использование международного опыта по вопросам предотвращения торговлей людьми и борьбы с ней.

Результатом совместной работы участников научного форума стал обмен опытом, конкретным экспертным видением, взглядами и предложениями, формирование рекомендаций по совершенствованию форм и методов противодействия торговле людьми в условиях проведения антитеррористической операции (вооруженного конфликта), повышение эффективности межведомственной и международной координации усилий в профилактике и раскрытии таких преступлений.


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