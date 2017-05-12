В Донецке открылось заседание интеграционного комитета «Россия – Донбасс»

Сегодня, 12 мая, в Донецке состоялось заседание Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», как сообщают в ДНР, это заседание является первым в "республике" и второе по счету, ранее такое заседание проходило в Крыму.
Данное мероприятие проходит в гостиничном комплексе Shakhtar Plaza, участие принимает "глава" самопровозглашенной ДНР, зампредседатель "совета министров" ЛНР Александр Дробот, а также депутат Госдумы Андрей Козенко, член Совета Федерации РФ Сергей Цеков и другие российские политики, также известно, что на встрече присутствуют журналисты и эксперты из десяти стран.
На встрече будут обговорены вопросы гуманитарной помощи, культурного развития, для этого будут организованы специальные дискуссионные площадки.