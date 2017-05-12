Председателем Славянской райгосадминистрации стал таможенник

В четверг, 11 мая, Президент Петр Порошенко подписал распоряжение о назначении председателя Славянской районной государственной администрации Донецкой области. По результатам конкурсного отбора им стал Евгений Данилюк, сообщает До ТеБе.
Об этом сообщается на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.
- Назначить Данилюка Евгения Ивановича председателем Славянской районной государственной администрации Донецкой области с 12 мая 2017 со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством, - говорится в документе.
Евгений Данилюк еще в феврале выиграл конкурс на занятие должности руководителя Славянской РГА. Ранее он занимал должность начальника оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области.
Напомним, в декабре прошлого года Президент Порошенко освободил от должности председателя Славянской РГА Олега Власова, которому депутаты районного совета выразили недоверие.