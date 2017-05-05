В Донецке состоится заседание интеграционного комитета «Россия – Донбасс»

12 мая, в Донецке пройдет второе по счету заседание интеграционного комитета «Россия – Донбасс». Об этом сегодня рассказал "зампредседателя совета министров" самопровозглашенной ДНР Дмитрий Трапезников.
Трапезников рассказал, что это очень важное мероприятие. Так называемый форум пройдет в гостинице Shakhtar Plaza. На встрече будут присутствовать политологи из России, а также другие гости из РФ.
Первый такой "форум" прошел в Крыму 17 марта 2017 года. Тогда поднимались вопросы сотрудничества между оккупированным Донбассом и Россией. На заседаниях присутствовали "главы республик" Захарченко и Плотницкий.