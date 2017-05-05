В Донецке состоится заседание интеграционного комитета «Россия – Донбасс»

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Янукович и Медведев в Донецке поговорят о новом газовом контракте

Медведев и Азаров договорились встретиться в июне в Донецке

Донецкая торгово-промышленная палата имеет честь пригласить на IX Международный Экономический Форум «Открытый Донбасс», который состоится 5 – 6 декабря 2013 г. в Донецке

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