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Артем Биденко с рабочим визитом посетил Донецкую область

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Политика / Политика в регионе
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Артем Биденко с рабочим визитом посетил Донецкую область

В рамках рабочего визита Донецкую область посетил Государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко и член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Цель визита - осуществить мониторинг качества украинского вещания, выяснить проблемные вопросы", - отметил Артем Биденко.

В рамках визита состоялась встреча с председателем облгосадминистрации Павлом Жебривским, его заместителями Игорем Стокозом и Виктором Ремским, представителями профильных структур ОГА. Также в ходе своего визита Биденко и Костинский посетили КПВВ "Майорск", ознокомились с его работой, обсудили с пограничниками ситуацию в прилегающих к КПВВ населенных пунктах.


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