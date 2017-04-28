Артем Биденко с рабочим визитом посетил Донецкую область

В рамках рабочего визита Донецкую область посетил Государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко и член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
"Цель визита - осуществить мониторинг качества украинского вещания, выяснить проблемные вопросы", - отметил Артем Биденко.
В рамках визита состоялась встреча с председателем облгосадминистрации Павлом Жебривским, его заместителями Игорем Стокозом и Виктором Ремским, представителями профильных структур ОГА. Также в ходе своего визита Биденко и Костинский посетили КПВВ "Майорск", ознокомились с его работой, обсудили с пограничниками ситуацию в прилегающих к КПВВ населенных пунктах.