Марьинскому району предоставили рекомендации по формированию общин

В области продолжается проведение информационных дней по реформам и децентрализации. Так, 19 апреля представители департамента информационной и внутренней политики облгосадминистрации посетили Марьинский район. На совещании присутствовали главы Марьинской райгосадминистрации, руководитель районной военно-гражданской администрации, районного совета, руководитель военно-гражданской администрации города Марьинка, председатели Угледарского и Кураховского городских советов, председатели сельских, поселковых советов Марьинского района, представители общественности.
Во время проведения совещания, начальник отдела по вопросам реформ и децентрализации Фролова Ирина Владимировна, отметила о преимуществах процесса децентрализации, которые получат будущие объединены общины, на примерах уже существующих объединенных территориальных громад области, представлены достижения общин. Председатели Угледарского и Кураховского городских советов отметили, что повторно начата процедура добровольного объединения территориальных общин в пределах Перспективного плана формирования территорий громад Донецкой области, выданы предписания главы «Об инициировании добровольного объединения территориальных общин», планируются общественные обсуждения по этому поводу. Также, созданы рабочие группы по внедрению реформ местного самоуправления в Марьинском районе, ведется определенная работа в данном направлении.
25 апреля в городе Угледар планируется проведение совместного заседания рабочие группы по внедрению реформ местного самоуправления с представителями района, руководителями учреждений образования и здравоохранения. Планируется обсуждение вопросов объединения территориальных общин, осмотр объектов инфраструктуры и социальной сферы.
По перспективному плану формирования территорий общин Донецкой области, в Марьинском районе запланировано три общины: Марьинская, Угледарская, Кураховская городские объединенные общины.