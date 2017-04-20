В ДНР боятся наступления ВСУ

Как заявил «заместитель командующего оперативным командованием» самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин, украинские военные готовят наступление со стороны Широкино в конце апреля.
«Как стало известно от источника в командовании войсковой части А0456 (Одесса), в преддверии майских праздников ВСУ, а конкретно подразделения ВМС Украины в составе одной сводной бригады морской пехоты, готовят план активных боевых действий в Волновахском и Новоазовском районах», — сказал Басурин.
Басурин рассказал, что украинские военные якобы будут стрелять по своим позициям, чтобы была причина открыть ответный огонь, уже по населенным пунктам самопровозглашенной ДНР. Таким образом, украинские военные пойдут в масштабное наступление.
Также по словам Басурина, сейчас полным ходом идет подготовка украинских диверсантов. Они будут передвигаться на гражданских автомобилях, которые будут оборудованы минометами.