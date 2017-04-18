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В Северодонецке могут пройти перевыборы

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Политика / Политика в регионе
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В Северодонецке могут пройти перевыборы

Заместитель председателя общественного совета Луганской области Алексей Малеванец, в эфире телеканала «ЛОТ» сообщил, что перевыборы в Северодонецке лучше провести осенью. По его словам, проводить избирательную кампанию летом не совсем правильно, поскольку это время отпусков, что может повлечь за собой проблемы с явкой.

«По поводу сроков перевыборов, думаю, что это — осень. Летом проведение избирательной кампании, как правило, не делают. Люди в отпусках, на каникулах. Это не выгодно политическим силам, потому что им нужно мобилизовать своих сторонников. Будет проблема с явкой. Мое мнение такое, что не стоит бороться за конкретные перевыборы. Нужно добиваться того, чтобы городской совет пошел на выборы в объединенную территориальную громаду. Логично пойти на реформу, сознательно довести ее до конца. И уже пойти на выборы городскому голове и депутатскому корпусу в новой территориальной громаде. Это — наверное, логично, правильно и ответственно», — сказал Малеванец.

Донецкие Новости


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