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Муниципальную полицию Дружковки возглавил начальник милиции при ДНР

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Политика / Политика в регионе
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Муниципальную полицию Дружковки возглавил начальник милиции при ДНР

В конце марта этого года на улице Дружковки вышли сотрудники так называемой муниципальной полиции - отдела городского КП «АТП 052805». Однако нровосозданный орган не имеет никакого отношения к правоохранительным органам, а юридические основания его создания и функционирования проверяются.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

- Указанная информация зарегистрирована в Едином журнале заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях ГУНП в Донецкой области. Правоохранители проверят юридические основания регистрации и деятельности указанного предприятия, - рассказали в полиции.

Кроме того, как стало известно "До ТеБе", имя начальника "муниципальной полиции" Дружковки Сергея Бережного занесено в базу интернет-портала "Миротворец". Указывается, что человек был "заместителем начальника военной комендатуры так называемой ДНР" в Дружковке летом 2014 года.
Муниципальную полицию Дружковки возглавил начальник милиции при ДНР

Опыт работы в правоохранительных органах, как сообщает издание "Дружковка на ладони", имеют также другие четверо сотрудников "муниципальной полиции» при КП «АТП 052805».

- Недавно исполком дал зеленый свет муниципальной полиции, приняв соответствующее решение о ее создании, а также утвердив символику отдела и форму. Сотрудники отдела муниципальной полиции, а это пятеро бывших сотрудников правоохранительных органов, прошли подготовку и готовы приступить к работе, - пишет издание.

Между тем, Дружковский городской совет своим решением №№7 / 23-35 от 5 апреля дал согласие Дружковском КП "АТП 052805" приобрести автомобиль для отдела "муниципальной полиции". На закупку транспорта выделили 300 тысяч гривен.
Муниципальную полицию Дружковки возглавил начальник милиции при ДНР


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