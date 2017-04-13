Муниципальную полицию Дружковки возглавил начальник милиции при ДНР

В Донецкой области отбор в полицию проходят более 5100 правоохранителей

В Очеретино готовятся к открытию подразделения полиции

В Славянске будут судить начальника сектора уголовного розыска

В Константиновке и Лимане назначены новые начальники полиции

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